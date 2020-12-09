Günübirlik evde dehşet! Ağabeyini ağzından vurarak öldürdü

Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde günü birlik bir ev kiralayan Serkan G. (22) geçen pazartesi akşam saatlerinde sevgilisi I.Y. ile birlikte eve geldi. Bir süre sonra ise Serkan G.'nin kardeşi Davut G. (16) ve kuzenleri Metin A. da apartmana geldi.

‘EVDEN ÇIK’ DEDİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

4 kişi bir süre eğlendikten sonra, saat 23.45 sıralarında aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Serkan G., kardeşi Davut G.'den gitmesini istedi. Tartışma daha da büyünce Davut G., yanında bulunan tabanca ile abisine bir el ateş etti.

CİNAYETİ AĞABEYİN SEVGİLİSİ ANLATTI

Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri Serkan G.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, apartmanda bulunan kişilerin ifadesine başvurdu.

Şüpheli Davut G. ağabeyini dışarıdan birisinin vurduğunu belirterek, daha sonra kaçtığını söyledi. Gencin ifadelerinden şüphelenen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, 3 kişiyi çapraz sorguya aldı.

“YANLIŞLIKLA VURDUM”

Yapılan sorgulamada Serkan G.'nin sevgilisi I.Y. cinayeti tüm noktaları ile itiraf etti. I.Y ifadesinde, ağabey kardeşin önce tartıştığını daha sonra ise Davut G.'nin ağabeyini öldürdüğünü belirtti.

Davut G. ise, tekrar yapılan sorgusunda ağabeyini yanlışlıkla vurduğunu belirtti. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Davut G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.