Gürbulak’ta mahsur kalan Türk şoförler Sözcü’ye ulaştı: Yardım edin!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İran sınırının kapatılmasıyla bölgede mahsur kalan Türk vatandaşları, ülkeye dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

”TÜRKİYE BİZİ ALMIYOR”

100 aracın Türkiye’ye giriş yapmak için Gürbulak Sınır Kapısı’nda beklediğini belirten şoförler, sağlık ve gıda problemi de yaşıyor. Şoförlerin ifadelerine göre İran çıkış izni verdi ancak Türkiye girişe müsaade etmiyor.

”BAYRAMI AİLELERİMİZLE GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

SÖZCÜ’ye bir video ulaştıran şoförler, içerisinde bulundukları durumu şu sözlerle anlattı:

* 4 Nisan’dan bu yana burada mahsur kaldık. Türkiye kapıyı kapattığı için giriş yapamıyoruz. Erzaklarımız tükendi, zor günler yaşıyoruz.

* Ramazan Bayramı’nı ailelerimiz ile geçirmek istiyoruz. Burada can güvenliğimiz yok. Hırsızları arabalarımızın altında yakalıyoruz.

* Geçen Salı günü bir süreliğine geçişlere izin verildi ancak hemen tekrar kapatıldı. Giren girdi, biz dışarıda kaldık. Lütfen bize yardım edin.