Gürcistan’da yaşamını yitiren Karabağlı Bodrum’da toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan, turizm ve denizcilik sektörünün önde gelen ailelerinden olan Karabağlı ailesinin turizmci iş insanı Mustafa Karabağlı’nın eşi 57 yaşındaki Münire Karabağlı altı ay önce Gürcistan'ın Batum kentinde yaşayan kızı ve damadının yanına gitti.

Üç gün önce sabah saatlerinde kahvaltıya kalkmayan Münire Karabağlı, yakınları tarafından yatağında ölü bulundu. Bodrum'da şok etkisi yaratan Karabağlı'nın ölümünün ardından yapılan otopsisinde akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği saptandı.

İMAM UYARDI AMA…

Dün akşam saatlerinde Bodrum'a getirilen Karabağlı’nın cenazesi, bugün Bitez Gülsevim Rüştü Kaşnak Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde imam Kadir Arslan’ın “Sosyal mesafeye uyalım” diyerek vatandaşa yaptığı uyarının işe yaramadığı görüldü.

Cenaze namazında ve cenazenin mezarlığa götürülmesi sırasında arabaya taşınmasında sosyal mesafe kurallarının unutulduğu görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin genel sekreteri turizmci Galip Gür'ün eşi Meral Gür'ün ablası Karabağlı'nın cenaze törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç , turizmci Galip Gür, eşi Meral Gür, Münire Karabağlı'nın eşi Mustafa Karabağlı ve yaklaşık 400 kişi katıldı.

Cenaze töreninde Karabağlı'nın kardeşi Meral Gür'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Karabağlı'nın cenazesi göz yaşları içinde toprağa verildi.