‘Gürültü yapmayın’ mesajı sebebiyle darba hapis

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan ve Okan Şenyüzlü ile müşteki İskender Karaduman katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada savunma yapan sanıkların avukatı “Müvekkillerim telefonla aranıyor ve bir hakaret gerçekleşiyor. İlk haksız eylemin müvekkillerden gelmediği açıktır. Beraatlarını talep ederiz” dedi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında ayrı ayrı ‘gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve yine ayrı ayrı ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 3’er bin lira adli para cezasına hükmetti.

“MÜVEKKİL VE AİLESİ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ”

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Ömer Öncü, aralarında husumet olmadığı halde müvekkilinin darp edildiğini belirterek “Müvekkilim eşi ve çocukları ile birlikte çok sıkıntılı bir süreç geçirmiştir. Psikolojik tedavi görmüştür. Hayatlarının normale dönmesi zaman alacak olsa da mahkemenin verdiği karar bir nebze de olsa müvekkilleri rahatlatmıştır” şeklinde konuştu.

“EŞİM HALA İLAÇ KULLANIYOR”

Duruşmaya geç kaldığı için katılamayan müşteki İskender Karaduman adliye önünde yaptığı açıklamada, olay anında eşinin ve çocuklarının da evde olduğunu belirterek, “Biz gerçekten çok kötü günler atlattık. Eşim psikolojik tedavi gördü hala ilaçlar kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık çocuklarım hala eve gelmek istemiyorlar bir korku söz konusu sanki bu olay tekrar gerçekleşecekmiş gibi. Bu süreci atlatmak zor olacak tabi. Karar bizim için bir nebze rahatlattı ama sonuç olarak hala dışardalar. Ben korku içerisindeyim” dedi.

NE OLMUŞTU

Bakırköy’de 12 Aralık 2019’da İskender Karaduman alt komşusuna “gürültü yapmayın uyuyamıyorum” şeklinde mesaj atmış, mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman’ı darp etmişti.

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘kasten yaralama', ‘mala zarar verme' ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.