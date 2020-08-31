Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yeni öğretim yılı ve corona virüsü tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un virüsle ilgili önlemlere yeterince değinmediğini savunan Eğitim-Sen tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Eğitim emekçilerini, öğrencileri ve aileleri şu an kaygılandıran en önemli konu salgının geldiği aşamada okulların güvenle açılması ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadan yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasıdır.

Ancak güvenli eğitim maske takılarak sağlanamaz. Bu konudaki eksikliklerin tamamlanmaması ve önlem alınmadığı taktirde salgının okullarda hızla yayılacağı gerçeğini sorumlulara hatırlatıyoruz. Sayın Bakanın görevi, tüm çalışanların ve öğrencilerin sağlığı ile haklarını korumaktır. Bunun çözümü de ancak şeffaf bilgi ve bilimsel çalışma ile mümkün olacaktır.”