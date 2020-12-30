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Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4.5 milyon lirayla Ukrayna’ya kaçtı

Sivas'ta özel bir banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. çaldığı 4.5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı.

Güncellenme: 15:53, 30/12/2020
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Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4.5 milyon lirayla Ukrayna’ya kaçtı

Olay, geçen hafta kent merkezindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç., iddiaya göre sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Kendisinde bulunan anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., toplam 4,5 milyon lira ile kayıplara karıştı. Banka yetkilileri durumu fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçerken M.Ç.’nin Ukrayna’ya kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:45,