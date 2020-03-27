Güvenlik görevlisi coronadan öldü, banka şubesi kapatıldı

Şişli'de özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki K.S. 21 Mart Cuma günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan testler sonucu Covid 19 tanısı konulan güvenlik görevlisi tedavi altına alınırken, eşi ve iki kızı da karantinaya alındı.

EŞİ VE KIZLARI DA TEDAVİ ALTINDA

K.S., 5 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarına yapılan testler de pozitif çıktı.

Anne ve kızları da tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden K.S.’nin cenazesi görevliler tarafından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

BANKA ŞUBESİ KAPATILDI

K.S.’nin çalıştığı banka şubesinin kapatıldığı belirlenirken, virüsün bankadaki personele de bulaşıp bulaşmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Son yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükselirken, pozitif vaka sayısının ise 3 bin 629’a ulaştığı bildirilmişti.