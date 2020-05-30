Güvenlik görevlisinden İmamoğlu’na teşekkür: İşiniz gücünüz rast gitsin!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haçı koparılan Üsküdar Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'ndaki su baskınlarını ortadan kaldıracak projenin kazı çalışmalarını da yerinde inceledi. Bu sırada bir kadın güvenlik görevlisi İmamoğlu’nun önünü keserek kendisine teşekkür etti.

“İBB KARİYER MERKEZİ ARACILIĞIYLA İŞ BULDUM”

Uzun süre iş aradığını ve isminin Zeynep olduğunu ifade eden kadın, İBB Kariyer Merkezi sayesinde iş bulduğunu belirtti.

İmamoğlu’na teşekkür eden kadın şu ifadeleri kullandı:

* Benim için hayal olan bir şey sizin sayenizde gerçek oldu.

* Ben yetim büyüdüm, annesiz babasız büyüdüm, gerçekten başvurmadığım şey kalmadı.

* Sayenizde İBB Kariyer Merkezi aracılığıyla iş buldum. İşiniz gücünüz rast gitsin.

* Sesimi çok duyurmak istedim ama hiçbir şekilde dönüş olmadı. En başta kendi inancımla ve azmimle, Ekim ayında İBB Kariyer Merkezine başvurdum ve bu iş oldu.

“HERKESİN TORPİLİNİN KENDİ OLDUĞU BİR YÖNETİM HAYAL ETMİŞTİK”

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından o anları “Herkesin torpilinin kendi olduğu bir yönetim hayal etmiştik” notuyla paylaştı.