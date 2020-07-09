Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Mesele istikrarsızlaşmış mühimmat

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı. Bugün aynı fabrikadaki ürünleri imhaya götüren Hendek Belediyesi’ne ait kamyonda da patlama yaşandı. 3 asker şehit oldu, 11’i asker 12 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, şehit askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi'nde görevli olduğunu açıkladı.

”HER AN PATLAYABİLİR”

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, son derece riskli olan patlayıcıların taşınması konusunu Sözcü’ye değerlendirdi:

* Mesele istikrarsızlaşmış patlayıcı veya mühimmat meselesidir. Fabrika üretimi patlayıcılar veya mühimmatlar dahi son derece katı disiplinler içerisinde depolanır, tahliye ve imha edilir.

* Bugünkü olayda da, riski kabullenme üzerine inşa edilmiş bir görevden bahsediyoruz. İstikrarsızlaşmış bir patlayıcı maddenin imhasından bahsediyoruz.

* Bu mücadele alanlarında PKK’nın kullanmış olduğu EYP’ler, bubi tuzaklar, mayınlar, roketler, havanlar çoğu kere patlamıyor ve bu da istikrarsızlaşmış mühimmat sınıfına giriyor, her an patlayabilir. Patlamamış olması sizi yanıltmasın.

Ağar, bugünkü patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin ise, “Kimyevi özelliğinden kaynaklanabilir, fünyesinin aktif hale gelmesinden kaynaklabilir, sürtünmeden, çarpmadan, sarsıntıdan olabilir şu an için net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

“GÜVENLİ BİR NOKTADA İMHA EDİLMELİ”

Belediye kamyonu ile taşınmasının patlamada etkisinin olup olmadığı sorusuna Ağar, şöyle cevap verdi:

* Askeri kamyonda olsaydı da aynı şey yaşanabilirdi. Fabrika da imha edilebilirdi ancak bölgede birkaç gün önce yaşanmış bir patlama ve onun yarattığı travma var.

* O kamyonda tonlarca patlayıcı olduğunu olaydan sonra gelen fotoğraflardan da anlayabiliyoruz. Bu fabrikada patlatılması demek büyük bir sarsıntı demek.

* Çevrede evler var, camları kırılabilir. Bu işin bir de prosedürü var, patlayıcıyı güvenli bir noktada imha edersiniz bu yüzden de 50 kilometre uzaklıktaki alana transfer etmek istemişler.

“İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Yaşanan olayda bir ihmal söz konusu olmadığını düşünen Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

* İhmal olduğunu düşünmüyorum katlanılan risklerden birinin aktif hale geldiğini düşünüyorum.

* Olayda diğerlerinin kurtulması büyük bir mucize. Bu imha olayları son derece risklidir.