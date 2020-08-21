Güvenlik ve temizlik elemanı alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde İŞKUR TYP başvuruları tamamlandı. Güvenlik ve temizlik elemanı alımı başvuru sonuçları bekleniyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları 11 Ağustos'ta biterken, işlemleri 15 Ağustos'a kadar devam eden ilanlar da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecekler.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz. Sonuçlara ilişkin ayrıntılara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TYP ALIMLARI İÇİN DETAYLAR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Okulların açılış tarihine göre bakacak olursak TYP ilanlarının 7 Eylül’den sonra yayımlanmaya başlaması bekleniyor.