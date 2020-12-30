Haberlere erişim engeli sansürün yeni adı oldu

Sosyal medyaya düzenleme getiren yasa Kasım ayında TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Muhalefet yeni düzenlemenin ‘sansür' olduğunu söyledi. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte art arda haberlere erişim engeli getirildi. Mahkemelerce verilen “Haberlere erişim engeli” kararlarının sayısı 100'ü aştı. Önceki gün, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ‘Kalyon İnşaat' ile ilgili olarak attığı tweet için Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden erişim engeli getirildi. Türkkan yine sosyal medyadan durumu kınayarak “Gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğim” dedi. Son iki ayda erişim engeli getirilen haberlerden bazıları ise şöyle:

■ Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu haberi.

■ AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, “Kuru ekmek yiyorsa aç değildir” sözleri ve yediği kebabın ücretini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na ödettiği yönündeki haberler.

■ 1 milyon lira rüşvet aldığı teftiş kurulu raporuyla ortaya çıkan AKP'li Belediye Başkanı'nın haberi.

■ Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in sınır kapısında 100 kilo eroinle bulunması haberi.

■ AKP'li Mehmet Salih Saraç'ın jakuzi içerisinde “Ulan fakirler, beni rahatsız etmeyin” demesinin ardından istifasını açıklayıp, görevine devam ettiğini bildiren haberler.

■ PTT'nin eski genel müdürü döneminde, bayileri aracılığıyla İslami finans altın ürünleri çıkarmak amacıyla, protokol imzalayıp 2 milyon dolar aktarmasına ilişkin haberler.

■ Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın bir hemşireye 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdırmasıyla ilgili haberler.

■ İBB'nin, eski yönetimin yolsuzluk iddiaları hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin haberler.