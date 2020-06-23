Hac 2020 iptal mi oldu? Bu yıl Hac ziyareti yapılacak mı?

Her yıl milyonlarca vatandaşlın ziyaret ettiği Hac, Mart ayında corona virüs salgını nedeniyle kısıtlanmıştı. Türkiye’den de bu yıl 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklara gitmesi planlanıyordu. Salgının devam ettiği Suudi Arabistan Hac ziyaretleri hakkında kararını açıkladı. Suudi yetkililer, corona virüsü nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE'DEN 83 BİN 430 HACI ADAYI GİDECEKTİ

2020 Hac Protokolü'ne göre, Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara gidecekti. Her yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan'ı 2 milyon kişi ziyaret ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre, salgın olmasaydı ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacaktı. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecekti. Hacdan dönüşler 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

* Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur’a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur’a hakları korunacaktır.

* Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

DİYANET'İN 2020 YILI HAC ORGANİZASYONU DUYURUSU NASILDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan duyuruda şu açıklamalara yer verilmişti;

Hac İslam'ın beş şartından bir tanesidir. Hac ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiren muazzam bir ibadettir.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2.300.000 civarında vatandaşımız ön kayıt yaptırarak kurada isimlerinin çıkmasını beklemektedir. Bu yıl bu farizayı yerine getirecekler Ocak ayının başında çekilen kura ile belirlenmiştir.

Hac ibadeti yapılış itibariyle meşakkatli ve zor bir ibadettir. Kendi içerisinde diğer ibadetlerden farklı olarak özel şartları barındırmaktadır. Şartlardan bir tanesi de sağlıktır. Bu şartları taşıyanlar hac ile mükelleftir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz Hac Organizasyonları İslam ülkeleri tarafından referans kabul edilmiş ve örnek alınmıştır. Şüphesiz Hac ve Umre ibadetinin her yıl alışıldığı şekliyle bu yıl da eda edilmesini arzu etmekle beraber, tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya bulunmaktayız.

Hac ibadetinin ifa edildiği Mekke-i Mükerreme de, Medine-i Münevvere de ve diğer şehirlerde Suudi Arabistan hükümeti Koronavirüs ile mücadelede büyük çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda S. Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Şu an Mekke-i Mükerreme'de günün belli saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etmektedir. Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ibadete kapatılmıştır. Orada da Ülkemizde olduğu gibi sembolik Cuma namazı ve vakit namazları eda edilmektedir.

Dünyanın değişik coğrafyalarından hac için gelecek olan hacı adaylarının durumlarını ve ülkelerindeki pandemi süreçlerini yakından takip etmekteyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının ilgili departmanları, İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanları ile sürekli irtibat halindeyiz. Süreci beraber yürütmekte, doğru kararlar alabilmek için “İnce eleyip sık dokumaktayız”

Hac ibadetinin insan sağlığını etkileyen pandemi ve Covid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı, yapılması halinde hangi şartlarda yapılacağı, bize tahsis edilen hac kotasında bir değişiklik olup olmayacağı, konaklama türlerinin ne olacağı, hac süresinde bir kısalmanın olup olmayacağı, bir takım sağlık şartlarının hacı adaylarından istenip istenmeyeceği, vb. konularda tarafımıza resmi bir açıklama ulaşmamıştır.

Toplumun genel sağlığını yakından ilgilendiren bu fiili durumu Başkanlık olarak ilgili kurumlarımızla hassasiyetle ve yakından takip etmekteyiz. Hacı adaylarının hak kaybına uğramayacakları kararları almak ve icra etmek Başkanlığımızın öncelikleri arasındadır.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından resmi bir kararın çıkması halinde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından değerlendirilerek akabinde alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır.