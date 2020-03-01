Hac dönüşü hastalanmıştı… Corona sonucu belli oldu

Suudi Arabistan´dan 27 Şubat Perşembe günü Umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana´ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı.

Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip corona virüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen virüste ölü sayısı 3 bine dayandı. (DHA)