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Hac dönüşü hastalanmıştı… Corona sonucu belli oldu

Umre'den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvuran hastada corona virüsü rastlanmadı

11:33 -
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Hac dönüşü hastalanmıştı… Corona sonucu belli oldu

Suudi Arabistan´dan 27 Şubat Perşembe günü Umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana´ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı.

Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip corona virüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen virüste ölü sayısı 3 bine dayandı.  (DHA)

Son güncelleme: 11:35 01.03.2020
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