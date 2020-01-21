Hac kesin kayıtları ne zaman sona eriyor? Diyanet’ten Hacı kayıt uyarısı…

Hac ibadetini yerine getirmek isteyenleri heyecanla beklediği hac kura çekiliş sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. urada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerekiyor.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Diyanet tarafında yayınlanan duyuruda; Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı il müftülüğüne 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (2, 3 veya 4 kişilik) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptırabilecekleri paylaşıldı.

Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmadığı taktirde hac kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak.

Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın da 2020 yılı hac ücretlerini Başkanlığımızla anlaşmalı Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Bank Katılım ve PTT şubelerinden birine TC Kimlik numaralarını ve kayıt yaptıracakları acentanın ismini belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başka bankalara veya acentelerin kişisel hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.

İlgili bankalardan birine hac ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.

Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.