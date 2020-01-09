Hac kura çekimi 2020 saat kaçta? Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama…

Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Hac kurası için beklemeye başladı. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayı başvuruda bulunduğu kura sonucu 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020 HAC KURA SONUÇLARI

Hac kurası 09.01.2020 Perşembe günü saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı Konferans Salonunda çekilecek. Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden yayınlanacaktır.

Saat 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına mesaj gönderilecek.