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Hac kura çekimi 2020 saat kaçta? Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama…

Hac kurası sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda düzenlenecek tören ile belli olacak. Hacı adayları tarafından yakından takip edilen Hac kura çekimi saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte detaylar...

08:19 -
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Hac kura çekimi 2020 saat kaçta? Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama…

Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Hac kurası için beklemeye başladı. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayı başvuruda bulunduğu kura sonucu 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020 HAC KURA SONUÇLARI

Hac kurası 09.01.2020 Perşembe günü saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı Konferans Salonunda çekilecek. Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden yayınlanacaktır.

Saat 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına mesaj gönderilecek.

Diyanet e-devlet Perşembe saat kaçta umre
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