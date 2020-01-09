Hac kura sonuçları canlı izle! 2020 Hac kurası sonuçları liste liste sorgulama…

Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği Hac kuraları saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı Konferans Salonunda çekilmeye başlandı. Diyanet TV’de canlı yayın ekranlara gelen kura çekimi ile sonuçlar anlık olarak öğrenilebilir. Saat 21:00'den itibaren ise e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün hac kura çekim sonuçları canlı yayınla açıklanıyor. Saat 21:00’den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına mesaj gönderilecek.

DİYANET TV HAC KURA SONUÇLARI LİSTESİ

Diyanet TV üzerinden yayınlanan hac kuralarında illere göre çekilişler tamamlandıkça sonuçlar ekrana yansıtılıyor. Ankara kura sonuçlarının bir kısmını aşağıdaki görsellerde görebilirsiniz.









