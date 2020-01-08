Hac kuraları 2020 sorgulama: Hac kuraları ne zaman?

2020 yılı hac kuraları sonucunda kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirildi. Hac kurasına grup halinde giren hacı adaylarının sadece grup başı olan kişilerin e-devlet şifresi almasının yeterli olacağı açıklandı.

HAC KURALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekilecek ve aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecek. Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00’den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecek.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yaptıracak.

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren; hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabilecekler.

Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini yapabilecek.