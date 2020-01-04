Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları için beklenen tarih geliyor…

Hacı adayları hac kuraları çekiliş sonuçlarını bekliyor. Hac kuraları sonuçları ne zaman belli olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiler ışığında hac kuraları hakkında merak edilenler…

HAC KURALARI NE ZAMAN?

2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekilecek ve aynı gün saat: 21:00’den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

2020 YILI HAC KESİN KAYITLARI

2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.

Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00'den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00'dan itibaren;

hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.

Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de

Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini yapabilecek.