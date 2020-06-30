Hac ücretlerinin iade tarihleri belli mi? Diyanet’ten hac ücretleri açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam’ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye’den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi. Suudi Arabistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptıranların kura haklarının 2021’e kurasız devredileceği, hacı adaylarının kesin kayıt ücretlerinin de iade edileceği bildirildi.

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Açıklamaya göre, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.” Hac ücretlerinin iade edileceği tarih henüz netleşmedi.