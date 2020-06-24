Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir? Mehmet Cahit Güran aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Bu karar sonrası internette Mehmet Cahit Gören kimdir sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. İşte Hacettepe Üniversitesi'nin yeni rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın hayatı…

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan ​​​​​Prof. Dr​. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Akademik kariyeri

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )