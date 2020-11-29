Hacizle boğuşan çiftçiler bir kez daha traktörlü eylem düzenledi

TBMM’de geçen hafta kredi borçlarının yapılandırılması yasası kabul edilirken, köylülerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yasa dışında tutulmuştu.

Borçları her geçen gün katlanarak artan çiftçiler borçlarını ödeyemediği içinde hacizlerle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde de 19 köylünün traktör, tarım aracı veya kamyonetlerine jandarma eşliğinde haczedilerek el konuldu. Traktörleri haczedilmeyen köylüler de bugün eylem yaparak kooperatifi protesto etti.

FAİZLER SİLİNSİN BORÇLAR YAPILANDIRILSIN

Çevre köylerden çiftçilerin de destek verdiği eylemde yaklaşık 100 traktörle konvoy yapıldı. Bazı traktörlere, “Çiftçinin kurduğu kooperatifi sat borcu kapat, Tarım Tefeci Kooperatifi İstifa” diye pankartlar asıldı.

Traktörü haczedilen çiftçilerden Ömer Sarı, özellikle son 3.5 yılda artan tohum ve işçilik maliyetleri nedeniyle ürünlerinin maliyetin altında satmak zorunda kaldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Çiftçi tarım makinaları olmadan mahsulünü ekip biçemez. Bizim devletten isteğimiz, fide tohum, gübre ve ilaç fiyatının düşürülmesi. Devletimizin gerçek anlamda üreticinin yanında olduğunu göstermesini ve üreticiyi desteklemesini bekliyoruz. Bu zor günlerde faizlerin silinip ana paranın en az 5 yıla bölünerek yapılandırılması ayrıca haczedilen traktörlerin de çiftçilerimize iade edilmesini istiyoruz.