Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre; 29 Kasım Pazar günü 168 bin 212 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 439 kişiyle birlikte toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam hasta sayısı ise 494 bin 351 oldu.

Artan vakalar sonrası vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulamasının değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Uzmanlar, vaka sayılarının düşmemesi üzerine yasakların daha kapsamlı şekilde olması gerektiği konusunda hemfikir.

Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrasında yasakların kapsamının artması gündemde. Son gelen kulis haberlerine göre, sokağa çıkma yasağı hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ayrıca hafta içi de saat 20.00'de diğer gün sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağı iddia ediliyor.

Vaka sayılarının arttığı iller arasında seyahat yasağı da gündemde olan bir diğer konu.

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'de başlayacak ve toplantı sonrası yaklaşık 19.00 gibi yeni yasakların açıklanması bekleniyor.