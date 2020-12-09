Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca bakkal ve marketlerde alkol satışı olmayacak. Kararın gerekçesi ise haksız rakabet.

Güncellenme: 08:22, 09/12/2020
Haberler Gündem
Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda, bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Alkol satışının yapıldığı tekel bayileri ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

Bakanlık kaynakları, marketlere getirilen alkol yasağının sebebi olarak haksız rakabeti gösteriyor.

İlginizi ÇekebilirGenelgede yer almamasına rağmen alkol satan iş yerleri kapatıldıGenelgede yer almamasına rağmen alkol satan iş yerleri kapatıldı

 

Ankara İçişleri Bakanlığı Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more