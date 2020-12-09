Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda, bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Alkol satışının yapıldığı tekel bayileri ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

Bakanlık kaynakları, marketlere getirilen alkol yasağının sebebi olarak haksız rakabeti gösteriyor.