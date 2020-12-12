Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağının uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecek.

Vatandaşlar, mahallelerinde bulunan bakkal ve marketlerden araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar hariç) belirlenen saatler arasında alışveriş yapabilecek.

FIRINLAR AÇIK OLACAK

Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar da yasak boyunca hizmet verebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı 11 Aralık Cuma saat 21.00 itibariyle başladı. 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.