Hafta sonu hava durumu: Önlem almadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji hava durumuna dair tahminlerini yayınladı; son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin’in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurt genelinde yağışlar bekleniyor. Pazar gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

BUGÜN İÇİN TAHMİNLER

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin’in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Karaman ve Niğde, akşam saatlerinden sonra ise Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ardahan ve Hakkâri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu