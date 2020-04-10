Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneş kendini gösteriyor…

Hava sıcaklıkları bir miktar yükseliyor ve Türkiye genelinde güneşli bir hava gözlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR HAFİFLİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.