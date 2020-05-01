Hafta sonu kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargo dağıtımı yapılıyor mu?

Türkiye’deki 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs’ta sona erecek. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerde olunan bu günlerde sokağa çıkma yasağıyla birlikte, evlere sipariş daha da artış gösterdi. Birçok kişi ihtiyaçlarını internet üzerinden alarak kargolarını bekliyor. Peki hafta sonu kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri dağıtıma devam ediyor mu?

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, Kargolar vb dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında açık olabileceği belirtildi.

YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

GENELGEDE YER ALAN BİLGİLER

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’nde yer alan bilgilere göre açık olacak işyeri işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler açıklandı. Genelgeye göre;

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar açık olacak.

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da çalışabilecek.