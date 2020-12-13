Hafta sonu market ve bakkallar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında yer alıyor.

HAFTA SONU MARKET VE BAKKALAR AÇIK MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada;

* Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

* Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

* Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

* Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye’de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.