Hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Dört günlük sokağa çıkma yasağının başlamasına artık saatler kaldı. Yapılan açıklamaya göre marketler hafta sonu boyunca kapalı olacak, pazartesi ve salı günü ise marketler ve bakkallar belirli saatlerde hizmet verecek.

PAZARTESİ VE SALI KISITLI HİZMET

Marketler ve bakkallar pazartesi ve salı günü saat 10 ile 16 arasında çalışacak.

ERDOĞAN’DAN MARKET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu bilgileri verdi; ” 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.”