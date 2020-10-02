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Hafta sonu sıcaklıklar artıyor! 2 Ekim hava durumu tahminleri…

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu Bölge'sinde görülecek yağışların ardından yağış dalgası sona eriyor ve hava sıcaklıkları artıyor. İstanbul'da bugün 25 derece olan sıcaklıklar pazar günü 29 dereceye kadar çıkacak.

09:09 -
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Hafta sonu sıcaklıklar artıyor! 2 Ekim hava durumu tahminleri…

Hafta boyunca yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgası bugün Türkiye’nin doğu kesimlerinde etkili olacak ve ardından yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları da yarından itibaren yükselişe geçecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Artvin HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji pazar Rize Siirt Sinop Sivas TRABZON Türkiye
Son güncelleme: 09:19 02.10.2020
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