Hafta sonu sıcaklıklar artıyor! 2 Ekim hava durumu tahminleri…

Hafta boyunca yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgası bugün Türkiye’nin doğu kesimlerinde etkili olacak ve ardından yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları da yarından itibaren yükselişe geçecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.