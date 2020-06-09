Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlama olmamış ancak birçok kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görülmüştü. Peki bu hafta sonu (13-14 Haziran 2020) sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeler...

20:52 -
Haberler Gündem
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıklamasının ardından hafta sonu yasağı merak konusu oldu. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamada bulunmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili  herhangi bir açıklamada bulunmadı. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

İLGİLİ HABER65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün?65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün?

 

İLGİLİ HABER18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 yaş altı yasak açıklaması...18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 yaş altı yasak açıklaması...
Corona Cumhurbaşkanı pazar Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more