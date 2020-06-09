Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıklamasının ardından hafta sonu yasağı merak konusu oldu. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamada bulunmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

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