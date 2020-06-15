Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran hafta sonu yasakları geri dönecek mi?

1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren corona virüsü normalleşme adımları sonrasında, günlük pozitif hasta sayısının artış göstermesi herkes de korkuya sebep oldu. Vatandaşlar, hafta sonu ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tekrar geri gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarındaki artışın tehlikeli olduğunu ve verilerin böyle gelmesiyle birlikte yasakların tekrardan dönebileceğini söyledi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman karara bağlanacak? İşte ayrıntılar…

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. 2 Haziran'da günlük pozitif hasta sayısı 786 kişi olurken, en son açıklanan 14 Haziran günlük pozitif hasta sayısı ise 1562 kişi oldu. Günlük corona virüsü hastalığını kapan vatandaş sayısının hızla artması, hafta sonu yasakların tekrardan olabileceği olarak yorumlandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün veya yarın yapılması bekleniyor.