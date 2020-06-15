Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran hafta sonu yasakları geri dönecek mi?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yaklaşık 3 aydır hafta sonu ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Ancak son iki hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olmamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük corona virüsü verilerindeki vaka sayısının arttığı gözlemlendi. Vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri dönüp dönmeyeceğini merak ediliyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Uzmanlar ne diyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman açıklanacak? İşte 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

08:51 -
Haberler Gündem
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran hafta sonu yasakları geri dönecek mi?

1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren corona virüsü normalleşme adımları sonrasında, günlük pozitif hasta sayısının artış göstermesi herkes de korkuya sebep oldu. Vatandaşlar, hafta sonu ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tekrar geri gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarındaki artışın tehlikeli olduğunu ve verilerin böyle gelmesiyle birlikte yasakların tekrardan dönebileceğini söyledi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman karara bağlanacak? İşte ayrıntılar…

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. 2 Haziran'da günlük pozitif hasta sayısı 786 kişi olurken, en son açıklanan 14 Haziran günlük pozitif hasta sayısı ise 1562 kişi oldu. Günlük corona virüsü hastalığını kapan vatandaş sayısının hızla artması, hafta sonu yasakların tekrardan olabileceği olarak yorumlandı.

Foto: DepoPhotos

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün veya yarın yapılması bekleniyor.

Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye video konferans yüz yüze
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more