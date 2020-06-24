Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri…

Vatandaşlar bu hafta gerçekleştirilecek YKS için sokağa çıkma yasağı var mı merak ediyor. Normalleşme süreci ile sona eren sokağa çıkma yasağı LGS’nin uygulandığı gün bir kez daha ilan edilmişti. Bu haftasonu da sınav nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak. 27 28 Haziran’da belirli saatlerde vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

27-28 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Gelecek hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair detaylar belli oldu;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.