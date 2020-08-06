Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük olarak açıkladığı corona virüsü verilerine göre, dün yurt genelinde bin 178 yeni corona virüsü hastası tespit edildi. Son günlerde artan hasta sayıları ve bayramda ortaya çıkan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler sonrasında vaka sayılarının daha da artması bekleniyor. Vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrardan olup olmayacağını merak etmeye başladı. İşte 8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çıtak, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Twitter'da paylaşılan bir görseli yalanlayan Çıtak, şunları söyledi;

Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.