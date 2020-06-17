Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca’dan açıklama…

Son dakika gelişmesiyle sokağa çıkma yasağına ilişkin beklenen açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Bakan Koca, Bilim Kurulu’nda gündemimize gelmedi ve sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki dönem için düşünülmediğini ifade etti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, gazetecilerden gelen sokağa çıkma yasağı konusundaki soruya ilişkin olarak “Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sözlerine şu şekilde devam etti;

Biz bu normalleşme döneminde, özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük. Bu aşağı düşmesinden sonra birçok ülkede görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalara bizim tedbirlere uymamızla doğru orantılı. Ama bu dalgalanmanın bu kadar fazla olacağın düşünmemiştik.

Bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tedbirlere ısrarla uyulması gerektiğini altını çiziyorum. Bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadığını tekrar belirtmek istiyorum.