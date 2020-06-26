Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı saatleri…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve YKS sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatleri merak konusu. Cumartesi ve pazar farklı saatlerde uyuglanacak olan kısıtlamanın belirtilen saatleri şu şekilde…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz hafta LGS sınavında olduğu gibi YKS sınavı için de toplu taşımada yığılma olmaması sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İşte İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YASAKTA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)