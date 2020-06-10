Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. 11 Nisan tarihinden bu yana her haftasonu kapsayarak ilan edilen, normalleşme adımları kapsamında ilk kez geçen hafta ilan edilmeyen sokağa çıkma yasağı bu hafta da olacak mı vatandaşlar merak ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.