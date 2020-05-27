Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma açıklandı mı?

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. En son uygulanan sokağa çıkma yasağı, dört gün sürmüş ve tüm yurt genelinde uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını açıklamıştı. Her hafta yapılan kabine toplantısı, bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak ve son uygulanan yasak sonrası corona virüsünün seyrini aktaracak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına, bayram sonrası alınan corona virüsü verilerine göre karar verilecek.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.