Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4, 5 Temmuz için sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Son iki haftada gerçekleştirilen sınavlarla birlikte yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da var mı vatandaşların merak konusu olmuştu. Bilim kurulunda verilecek tavsiyeler ardından 4 Temmuz ve 5 Temmuz tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olup, olmayacağı konusunda görüşülmesi bekleniyordu. Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülmüştü. Ancak bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısı ardından da sokağa çıkma yasağı hakkında bir karar açıklanmadı. Şu an için hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vaka sayılarında yükselme yaşandığını hatırlatan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz.”

“Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor.”

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.