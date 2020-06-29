Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken kademeli olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülmüştü. 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar ve alınacak tedbirler kabine toplantısında görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 9 Haziran'da bir araya gelen Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 1 Haziran'da 827'ye kadar düşen günlük vaka sayısının 12 Haziran'dan beri dört haneli sayılara çıkması sonrası gözler Kabine'nin alacağı yeni kararlarda…

Toplantıda 1 Haziran'daki normalleşme sürecinin ardından gelinen durum, salgının seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski detaylı şekilde ele alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız” demişti. Ancak bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi beklenmiyor.

1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme sürecinin yeniden değerlendirileceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.