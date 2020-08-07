Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 8, 9 Ağustos için sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Başta hafta sonu için plan yapanlar olmak üzere tüm vatandaşlar 8-9 Ağustos tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye'de son günlerde meydana gelen vaka artışları ardından vatandaşlar endişe duymaya başlamıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.

* Ben doktor değilim, profesör değilim hastalıktan anlamam. Biz, hastalıktan veya salgından anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bizim belki bir hakkımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek.

* Ama diğeri sağlık meselesi, o sağlıkçıların işidir. Biz bunu uygulamasıyla sorumluyuz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz; gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız.

* Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan teziratlar gibi değerlendirmeler, elbette ki gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir.