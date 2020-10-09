Hafta sonu yağış yerini güneşe bırakıyor! 9 Ekim hava durumu tahminleri…

Yurdun batı bölümünü etkisi altına alan yağışlı hava, yarından itibaren yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları da yarından itibaren yükselişe geçecek.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden Meteoroloji meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu yağışlı hava yurdu terk etmeye başlıyor. Cumartesi gününden itibaren yerini güneşe bırakan yağışlı hava, batı ve doğu Karadeniz ile Marmara’nın kuzey bölümlerde yer yer etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu yurdumuzda, İstanbul hava sıcaklığı cumartesi günü 22, pazar günü 25 derece, Ankara’da cumartesi günü 23, pazar günü 25, İzmir’de ise cumartesi günü 24, pazar günü 26 derece olması bekleniyor.