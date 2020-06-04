Hafta sonu yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olabilir? Bakandan sokağa çıkma yasağı açıklaması…

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, en son geçtiğimi hafta sonunda 15 şehirde uygulanmıştı. Vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; ‘Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili genel bir düşünce yok.' İfadelerini kullandı. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

HAFTA SONU YASAĞI OLACAK MI?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca şunları söyledi;

Sokağa çıkma kısıtlaması, bildiğiniz gibi daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde her zaman karar almak olabilir. Bilim Kurulunun böyle bir önerisi oldu. Gerektiğinde iller bazında, vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamaları, hafta sonu yasağın olmayacağı olarak yorumlandı. Ancak, Türkiye'de salgının merkez üssü konumunda bulunan İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olabileceği de koşulanlar arasında. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı, bugün yapılaması beklenen Kabine Toplantısı ile birlikte verilecek.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 30-31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Eğer bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirse vaka sayılarının fazla olduğu İstanbul, İzmir ve Zonguldak illerinde olması bekleniyor.