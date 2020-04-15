‘Haftası başladı ama turizmin kendisi yok’

Bacasız sanayi olarak anılan turizmin dumanı artık tütmüyor.

Dünyayı etkisi altına alan, milyarlarca kişiyi evlerine hapseden corona virüsü salgını, en çok turizmi etkiledi.

Her yıl, 15-22 Nisan tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan turizm haftası, bu yıl kutlanamadı.

Çeşitli turizm örgütlenmelerinin başkanları, kutlayamadıkları turizm haftasıyla ilgili duygularını SÖZCÜ'ye anlattı.

“TURİZM HAFTASINI BURUK KUTLUYORUZ”

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Eda Yurtcan, herkesin hayalinin yeniden sağlıkla gezmek olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Turizm haftamızı bu yıl maalesef biraz buruk kutluyoruz.

* Geçen yıllarda, bu dönemlerde gemi sayıları, Avrupa, Rusya, Uzakdoğu, Amerika pazarlarından gelecek misafirlerimizi konuşuyorduk.

* Maalesef 2020 yılında bunları telaffuz edemiyoruz.

* Bu dönemde hepimizin bakış açısı tabi ki önce sağlık.

* Ama hayallerimiz ve özlemimiz yine yeniden sağlıkla gezebilmek.

* Bu geçici süreci hep beraber sağlıkla atlattıktan sonra, eminim ki bizleri, seyahat acentelerimizi çok yoğun bir dönem bekliyor.

* Turizmin tekrar ülkemizin baş lokomotiflerinden olacağına inancım sonsuz.

“HAFTAMIZIN ADI VAR, TURİZMİN KENDİSİ YOK”

Turizm haftasını Suriye savaşının çıktığı 2010’dan bu yana buruk kutladıklarını söyleyen TÜRSAB Hatay BTK Başkanı M. Reşat Mursaloğlu da şöyle konuştu:

* Haftamızın bu süreçte adı var ama bölgemizde ve tüm Türkiye’de, özellikle bu dönemde turizmin kendisi yok.

* Ülke ekonomisine bacasız fabrika olarak her zaman katkı sağlayan sektörün, bu dönemde dumanı tütmez oldu.

* Umarım hükümetimizin bundan sonraki süreçte ekonomiye tekrar katkı sağlayabilmemiz, ayakta kalmamız için etkili olacak önlemleri alır da seneye coşkuyla kutlarız.

“VİRÜS KÜLTÜRÜMÜZÜ, ÖZEL GÜNLERİMİZİ DE ENFEKTE ETTİ”

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise, corona virüsünün yalnızca insanları enfekte etmediğini, kültürel değerleri, özel günleri, bayramları da enfekte ettiğini söyledi.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Coronanın etkisi ve dozu üstümüzde o kadar yüksek ki, hafta sonunun hangi gün olduğunu unuttuk.

* Özel ve ulusal günlerimizi unuttuk. Bayramlarımızı unuttuk. Doğum günlerimizi unutmaya başladık.

* Tüm etkinliklerin insanların bir araya gelmesiyle yapıldığını da etkili bir şekilde öğrenmiş olduk.

* Takvimimize baktığımızda bugün Dünya Turizm haftası.

* Corona virüsü olmasaydı, bu etkinlik, Kapadokya'dan Antalya'ya, Kaş, Kalkan, Bodrum, Kuşadası, Çeşme'den Çanakkale'ye kadar farklı etkinliklerle kutlanıyor olacaktı.

* Kim bilir bu virüs bizden daha neleri götürdü ve götürmeye devam edecek.