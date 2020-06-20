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Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı? 27 ve 28 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gelecek hafta yapılacak YKS'de yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Gelecek hafta sokağa çıkma yasağı yine Türkiye'nin gündeminde olacak. YKS sebebiyle gelecek hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak...

21:50 -
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Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı? 27 ve 28 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Gelecek hafta sonu için sokağa çıkma yasağı konusunda açıklama yapıldı. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

27-28 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Gelecek hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair detaylar belli oldu;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Cumartesi pazar Türkiye YKS
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