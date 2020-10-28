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Çevre, imar ve enerji için mahkemeler kurulacak

Hukuk sisteminde 2021’de önemli değişiklikler hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Yıllık Planı’nda, çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı’na giren yeni sistemde hakimler de hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışacak ve bu yönde uzmanlaşacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:33, 28/10/2020
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Çevre, imar ve enerji için mahkemeler kurulacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'nda hukuk sistemiyle ilgili yeni adımlar atılması öngörüldü. Buna göre yeni ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Planı'na göre, “Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Ticari, fikri, ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

YA HUKUK HAKİMİSİN YA CEZA

Bu çerçevede, ihtisas mahkemelerine ilişkin kurumsal düzenleme çalışmaları yapılacak. Bazı ihtisas mahkemelerinde görev yapan hakimlerin, bu mahkemelerde görev almadan önce ya da gerektiğinde eğitim almaları sağlanacak. Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

Cumhurbaşkanı
Yayınlanma Tarihi:08:25,
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