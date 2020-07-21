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Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Sozcu.com.tr
09:13 -
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Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir(23), ağır yaralandı.

(FOTO: DHA)

MALATYA VE KARAMAN’A ACI HABERLER ULAŞTI

Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Büyükyıldırım Malatya’ya, Demir ise Karaman’a uğurlandı. (DHA)

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