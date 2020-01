Hakkari’de 5 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan beş bölgedeki kırsal alanlar, 26 Ocak 2020 saat 23.59.59'a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi, vatandaşların bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklandı.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

– Oğul-Ceylanlı-Çimenli-Geçimli-Kazan kırsalı

– Kırıkdağ-Buzul-Kandil-Alandüz kırsalı

– Özpınar Dağ ve Küçükgelka Gölü kırsalı

– Molla Hüseyin Tepe ve Süvari Tepe kırsalı

– Akkaya-Çığlı kırsalı

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 12 Ocak 2020 günü saat 00.00.01'den 26 Ocak 2020 günü saat 23.59.59'a kadar ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.”