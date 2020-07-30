Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılması için beklenen tarih…

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmalarına zorunlu olarak ara verdi ve buna halı sahalar da dahil. Normalleşme süreciyle birlikte birçok yerde çalışmalar normale döne dönerken halı sahalar kapalı kalmaya devam etti. Peki halı sahalar ne zaman açılacak?

10:18 -
Haberler Gündem
Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılması için beklenen tarih…

Halı sahalar pandemi sürecinde kapandı ve 1 Haziran’da normalleşme süreciyle yeniden açıldı ancak bir gün sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla işletmeler süresiz olarak yeniden kapatıldı. Şimdi merak edilen soru ise halı sahaların ne zaman açılacağı.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İşletmelerin talebi doğrultusunda halı sahaların açılma tarihinin yakın olduğu tahmin ediliyor. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut sosyal medya hesabından, “Büyük uğraşlar sonucu, halı sahalarımızı faaliyete döndürmeyi başardık. İnşallah 4 Ağustos 2020'de Türkiye geneli bütün halı sahalarımız faaliyetlerine başlayacaklar” paylaşımında bulundu.

Corona Futbol sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more