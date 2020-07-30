Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılması için beklenen tarih…

Halı sahalar pandemi sürecinde kapandı ve 1 Haziran’da normalleşme süreciyle yeniden açıldı ancak bir gün sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla işletmeler süresiz olarak yeniden kapatıldı. Şimdi merak edilen soru ise halı sahaların ne zaman açılacağı.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İşletmelerin talebi doğrultusunda halı sahaların açılma tarihinin yakın olduğu tahmin ediliyor. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut sosyal medya hesabından, “Büyük uğraşlar sonucu, halı sahalarımızı faaliyete döndürmeyi başardık. İnşallah 4 Ağustos 2020'de Türkiye geneli bütün halı sahalarımız faaliyetlerine başlayacaklar” paylaşımında bulundu.