Haliç kıyıları tasarım yarışması sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç'in tarihi ve doğal güzelliklerinin yaşatılabilmesi amacıyla, katılımcı bir anlayışla düzenlenen tasarım yarışması sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarışmanın sonuçlandığını sosyal medya hesaplarından, “Oldu bitti ile değil; katılımla, öneriyle, yarışmayla projeleri oluşturuyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

YARIŞMAYA 110 PROJE KATILDI

İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 20 Ocak'ta ilanına çıkılan yarışmada, İstanbul Stratejik Planı'nın 8 ana teması olan; ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, finansal sürdürülebilirlik ile eşsiz mirasa sahip, yaşayan, katılımcı ve yenilikçi İstanbul temaları ön planda tutuldu. Toplam 110 projenin katıldığı yarışmanın ilk etabında 42 proje ön elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

HALİÇ 7 BÖLGEYE AYRILDI

Final yarışmasında, Haliç bölgesi 7 alana ayrıldı ve her alan için 6 ekip projeler üretti. Tasarımlar, alanında uzman şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarlarından oluşan jüri üyelerince incelendi.

Başkanlığını Mimar ve Şehir Plancısı Zekai Görgülü'nün yaptığı jüri, belirlenen her 7 bölge için ilk üç ve mansiyon ödülünü almaya hak kazanan tasarımları belirledi.

Projeler, 11 Temmuz'da düzenlenecek kolokyumda, bilim insanları tarafından değerlendirilecek. Aynı günün akşamında ise ödüller verilecek. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan projeler, 3-9 Temmuz tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde sergilenecek.